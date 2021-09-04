Глава Якутии назвал победу над пожарами результатом управленческих решений

Владивосток, 4 сентября. Глава Якутии Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме прокомментировал масштабные пожары в регионе.

Айсен Николаев выступил на Восточном экономическом форуме. Он назвал пожары колоссальным вызовом, отметив, что в истории Якутии не было такого засушливого лета.

«Когда у тебя в день сто пожаров на миллион квадратных километров, начинаешь с этим воевать. У нас была война за тайгу. Главное, что мы продержались», — сказал он.

По словам главы Якутии, Ростехнадзор и Росавиация доказали, что взлетно-посадочные полосы могут пройти сертификацию за три дня. Это позволит взлетать самолетам МЧС. Николаев назвал победу над пожарами результатом управленческих решений.

На ВЭФ также выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Солодов заявил, что самоценно иметь разнообразный опыт в разных местах и городах. Сам глава Камчатского края из Москвы, но последние семь лет посвятил работе на Дальнем Востоке.