Губернатор Солодов назвал самоценным наличие разнообразного опыта

Владивосток, 4 сентября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил на Восточном экономическом форуме и рассказал о работе на Дальнем Востоке.

Владимир Солодов заявил, что самоценно иметь разнообразный опыт в разных местах и городах. Сам глава Камчатского края из Москвы, но последние семь лет посвятил работе на Дальнем Востоке.

«В июне 2014 я сказал, что хочу построить на востоке лучшую школу госуправления. Так, собственно, я и попал в команду развития Дальнего Востока», — отметил он.

Главным вызовом Солодов назвал поиск людей, которые хотят развиваться в государственном управлении. Такие люди, по его словам, должны быть замотивированы изменить мир. Без драйва и мотивации решение проблем не представляется возможным.

Восточный экономический форум ежегодно проходит в городе Владивосток. Его главной целью является стимулирование иностранных инвестиций на Дальний Восток.

Ранее Министр по делам ДВ и Арктики Алексей Чекунков высказался о подготовке программы «Муравьев-Амурский-2030». Он отметил, что выбирать чиновников и управленцев нужно по умению достигать результатов.