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Чекунков сравнил работу на госслужбе с марафоном

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 03:46
Экономика
Чекунков сравнил работу на госслужбе с марафоном
primorsky.ru  /  Правительство Приморского края

Владивосток, 4 сентября. Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что работа на государственной службе является марафоном, который разделен на тысячу спринтов.

Чекунков подчеркнул, что хороший управленец, как и каждый спринтер, должен быть готов. По словам министра, они стремятся находить людей, у которых существует какая-то миссия в жизни, а не тех, кто любит принимать участие в конкурсах. Соответствующее заявление он сделал во время посещения Восточного экономического форума.

Министр по делам Дальнего Востока и Арктики ранее оценил программу обучения управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030». Чекунков отметил, что на него произвел впечатление масштаб Дальнего Востока. По его словам, первым городом, в котором он побывал, является Нерюнгри. Министр отметил, что судьба постоянно его возвращала сюда в качестве инвестора.

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марафон госслужба чекунков
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