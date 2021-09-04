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Министр по делам ДВ и Арктики высказался о подготовке программы «Муравьев-Амурский-2030»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 03:40
Экономика
Министр по делам ДВ и Арктики высказался о подготовке программы «Муравьев-Амурский-2030»
 /  Владимир Ягудаев

Владивосток, 4 сентября. Министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков высказался о программе обучения управленческих кадров «Муравьев-Амурский-2030».

По слова Чекункова, его поразили масштабы Дальнего Востока. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

«Первый город, в котором я побывал — Нерюнгри. Судьба меня регулярно возвращала сюда в качестве инвестора. Теперь мы хотим подготовить лучшую программу по работе с кадрами», — сказал он.

Чекунков заявил, что людей на Дальнем Востоке нужно готовить преодолевать себя и приносить пользу государству так же, как и готовят марафонцев в Кении. При этом он отметил, что выбирать чиновников и управленцев нужно по умению достигать результатов.

Восточный экономический форум посетил президент России Владимир Путин. На обратном пути он заехал на космодром Восточный.

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