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Россиянам назвали способы борьбы со шпионским ПО на телефонах

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 03:10
Общество
Россиянам назвали способы борьбы со шпионским ПО на телефонах
pixabay.com  /  stokpic

Москва, 4 сентября. Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, как определить наличие шпионского программного обеспечения на смартфоне.

Специалист в беседе с «Праймом» отметил, что наиболее простым способом является проверка программ на устройстве. В настройках стоит проверить, какие из программ имеют доступ к основным функциям телефона, нет ли среди них чужеродных приложений.

Если у телефона есть долгая задержка перед отключением, то вероятно, он ищет какой-то источник для передачи данных. Это может стать основанием для проверки устройства, заявил Кусков.

Эксперт отметил, что для удаления следящих программ лучше обращаться в компетентные компании или сервисные центры. Также следует установить определенные утилиты, которые помещают выявлять программы-шпионы.

Ранее россиянам назвали признаки взлома смартфона. О нем может свидетельствовать быстрая разрядка смартфона, перегрев устройства, появление странных уведомлений и большой расход интернет-трафика.

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