Хроническая скука может привести к смерти

Москва, 4 сентября. Хроническая скука и потеря интереса к окружающему может привести к депрессии и летальному исходу, заявила клинический психолог Ирина Хвингия.

Если человек все свое время подавлен, малоактивен и слабо интересуется происходящим вокруг, то речь идет о хронической скуке. Исследования показывают, что причина смерти таких людей так или иначе бывает часто связана с их образом жизни, пояснила специалист в беседе с радио Sputnik.

«Помочь могут психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры. Здесь важно разбираться с причиной», — сказала собеседник издания.

Все действия должны иметь, либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если же у подавляющего количества повседневных действий нет ни того, ни другого, то человек может впасть в это удручающее состояние, избавиться от которого можно лишь при планомерном избавлении от причин. Кроме того, не стоит игнорировать и обесценивать собственные эмоции и чувства — это тоже может привести к депрессии, посоветовали специалисты.