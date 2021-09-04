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Хроническая скука может привести к смерти

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 02:51
Общество
Хроническая скука может привести к смерти
Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Москва, 4 сентября. Хроническая скука и потеря интереса к окружающему может привести к депрессии и летальному исходу, заявила клинический психолог Ирина Хвингия.

Если человек все свое время подавлен, малоактивен и слабо интересуется происходящим вокруг, то речь идет о хронической скуке. Исследования показывают, что причина смерти таких людей так или иначе бывает часто связана с их образом жизни, пояснила специалист в беседе с радио Sputnik.

«Помочь могут психологи, а в особо тяжелых случаях психиатры. Здесь важно разбираться с причиной», — сказала собеседник издания.

Все действия должны иметь, либо очевидный результат, либо внутренний смысл. Если же у подавляющего количества повседневных действий нет ни того, ни другого, то человек может впасть в это удручающее состояние, избавиться от которого можно лишь при планомерном избавлении от причин. Кроме того, не стоит игнорировать и обесценивать собственные эмоции и чувства — это тоже может привести к депрессии, посоветовали специалисты.

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смерть депрессия скука
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