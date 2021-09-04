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«Мир обретет покой»: турки оценили статью об уходе США из Сирии
Политика
«Мир обретет покой»: турки оценили статью об уходе США из Сирии
Федеральное агентство новостей

Анкара, 4 сентября. Американский журнал Foreign Policy опубликовал статью, где автор предположил, что США после Афганистана покинут Сирию. Однако от этой ситуации выиграет только Турция.

В материале говорится, что Белый дом изменил свою политику в отношении сирийского государства. Жители Турции высказали свое мнение на этот счет. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Пусть уходят, уже даже припозднились. Что они вообще там делали, придя за 9 тысяч километров? США должны извлечь хороший урок из Афганистана», — подчеркнул Али.

Пользователь ГОСТЬ считает, что возможный уход США из Сирии необходимо заранее обсуждать с Россией. Если Вашингтон вернет свои войска, то Анкара, вероятно, вступит в конфликт с Москвой.

«Если они уберутся прочь, мир обретет покой», — заявил Кашиф.

Читатель Осман уверен, что США уйдеу из Сирии. Он считает, что Соединенным Штатам нужно сидеть у себя на континенте и не лезть в Азию, Африку и Ближний Восток.

«Там, где вы прошли, 40 лет трава не растет», — отметил Из Манисы.

Ранее стало известно, что правительство Турции выселит сирийских беженцев из Анкары.

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Сирия сша афганистан турция
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