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«Запутался Байден»: японцы оценили встречу президентов США и Украины
Политика
«Запутался Байден»: японцы оценили встречу президентов США и Украины
Федеральное агентство новостей

Токио, 4 сентября. СМИ Японии негативно высказались о встрече между лидерами Соединенных Штатов и Украины. Они считают, что саммит не принес никаких результатов. Киев говорил о пустых надеждах.

Японские издания отметили, что президент США Джо Байден во время переговоров давал обещания, которые не собирается выполнять. Аналогично высказалась и аудитория этих СМИ. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Что-то в американской политике перестал ощущаться твердый стержень. Меня обуревают смутные сомнения!» — заявил kon.

Пользователь xxx считает, что Байден ведет неправильную политику. Своими решениями он только усугубляет геополитическую ситуацию в мире.

«Да-а. Совсем запутался Байден с этой Украиной и своим сынком Хантером! А встреча С Зеленским безрезультатна. 0 — 0!» — отметил alkali_acid.

Читатель wkf уверен, что саммит не принес никаких результатов. На данный момент хуже всех приходится Украине, которая оказалась брошенной собственными союзниками.

Ранее стали известны итоги переговоров между президентами США и Украины. Теперь Киев станет отмывочной станцией для Вашингтона.

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украина япония сша зеленский байден
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