Вашингтон, 4 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку в США, когда продлил соглашение о нераспространении ядерного оружия, сообщил политолог Михаил Чаплыга.

Недавно Зеленский и американский президент Джо Байден договорились о продлении на семь лет соглашения о поддержке Киева в уничтожении ядерного оружия, а также предотвращения распространения вооружения массового уничтожения.

Чаплыга не понимает, зачем президент Украины подписал в Вашингтоне самую страшную вещь для страны и для него. По мнению украинского политолога, у Киева был единственный козырь, которым был выход из соглашения о нераспространении ядерного вооружения в статусе неядерной страны. Он считает, что угрозы ряда политиков Украины создать ядерное оружие и перейти под влияние Пекина были «фигней», а не шантажом.

Зеленский недавно также сообщил, что Белоруссия должна стать такой же свободной, как Украина. После этого заявления лидер государства повторил лозунг белорусских националистов.