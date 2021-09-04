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Путин поздравил участников ликвидации последствий природных пожаров и паводков

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 02:22
Общество
Путин поздравил участников ликвидации последствий природных пожаров и паводков
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Благовещенск, 4 сентября. Президент России Владимир Путин отметил благородство и сложность работы спасателей во время поздравления участников ликвидации последствий природных пожаров и паводков.

Политик вручил государственные награды ранним утром в Благовещенске, извинившись перед присутствующими за ранний визит, передает ТАСС. Однако спасателям не привыкать, заметил Путин, ведь ночная работа - одна из сложностей важнейшей профессии спасателя.

«Я знаю, как это непросто и физически, и морально. И вам приходится через все это проходить. Из этого состоит ваша жизнь», — отметил глава государства.

Это именно тот случай, когда можно сказать, что служба «и опасна, и трудна», подчеркнул Путин. Он нанес визит на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ). Помимо этого в поездку вошли посещение космодрома Восточный, а также встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым.

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Владимир Путин спасатели поздравление
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