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Юрист Кудерко предупредила о штрафах для не имеющих прописки россиян
Общество
Юрист Кудерко предупредила о штрафах для не имеющих прописки россиян
pxhere.com  /  pxhere.com

Москва, 4 сентября. Сейчас вместо прописки используется понятие «регистрация», которая бывает временной в случае, если гражданин дольше трех месяцев живет в другом месте.

Временная регистрация идет в дополнение к основной и требуется, если человек более 90 дней собирается жить в другом регионе, рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».

«Административная ответственность за нарушение правил регистрации установлена как для граждан, так и для собственников жилых помещений», — отметила специалист.

Гражданину в этом случае грозит штраф в размере от 2000 до 3000 рублей. На нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) распространяется штраф от 2000 до 5000 рублей, на юрлиц — от 250 000 до 750 000 рублей.

Недавно стало известно, что Минюст РФ готовится ввести новые автомобильные штрафы для российских водителей в 2022 году. Ведомство планирует расширить перечень нарушений, при которых будет запрещено использовать транспортное средство.

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