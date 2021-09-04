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COVID-19 может привести к старению органов на десятилетия

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 02:00
Общество
COVID-19 может привести к старению органов на десятилетия
Невские Новости  /  Анна Карпова

Вашингтон, 4 сентября. Ученые предупредили, что после COVID-19 внутренние органы могут «стареть» на десятилетия, сообщает The New York Times.

Исследователи изучили 89 тысяч переболевших COVID-19 и 1,6 миллиона человек, не испытавших воздействие коронавирусной инфекции. Потеря функции почек у взрослых здоровых людей 30-40 лет составляет порядка 1% в год.

У 4757 человек, которые переболели COVID-19 в течение одного года, потеря функции почек достигла 30%, что «эквивалентно старению органа на 30 лет», заявил один из авторов исследования Зияда Аль-Али.

Причины такого сильного воздействия коронавирусной инфекции на почки неизвестны. Ученые считают, что орган особенно чувствителен к воспалительным процессам или к активизации иммунной системы.

Ранее Минздрав России порекомендовал россиянам проверять полученные сведения о коронавирусе. Эксперты министерства советуют верить только достоверным источникам информации о коронавирусной инфекции и вакцинах от заболевания.

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