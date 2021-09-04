Глава «Нафтогаза» предрек запрет на работу для «СП-2»

Киев, 4 сентября. Газопровод «Северный поток — 2» достроят, но в Европе ему не дадут работать в коммерческом режиме, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Витренко признал, что в ближайшие недели газопровод будет достроен. По его мнению, это не означает, что он получит разрешение на работу «в коммерческом режиме». В эфире телеканала «Украина 24» глава «Нафтогаза» отметил, что проект должен пройти сертификацию регулятора ФРГ, и это «должно быть подтверждено ЕК».

Витренко считает, что оператор «Северного потока — 2» не сможет доказать его «полное соответствие европейскому праву» для сертификации.

Ранее в российском концерне «Газпром» заявили, что процесс подготовки к запуску первой нитки «Северного потока — 2» находится на завершающем этапе. В настоящий момент компания завершает пуско-наладочные работы на газопроводе «СП-2» на первой нитке для поставок, рассказал топ-менеджер компании.