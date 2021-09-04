Экспортную пошлину на подсолнечное масло ввели до 2022 года в России

Москва, 4 сентября. Экспортная пошлина на подсолнечное масло будет действовать в России с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Тариф будет насчитываться ежемесячно по плавающему принципу. В сентябре экспортная пошлина составит 169,9 доллара за тонну продукции, передают «Известия». Минсельхоз запускает регулярный мониторинг по выявлению справедливой индикативной стоимости. По мнению аналитиков, благодаря этому российский рынок перестанет «лихорадить».

Масложировая продукция за 2020 год сильно прибавила в экспорте, главным импортером стал Китай, который нарастил поставки из России в 1,8 раза, на 1,1 миллиарда долларов. Из них больше половины объема пришлось на подсолнечное масло.

На данный момент в стране действует ограничение на вывоз масложирового сырья. Начиная с июля, экспорт подсолнечника регулируется пошлиной в 50%.