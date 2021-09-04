Российские банки повысили ставки по ипотеке и кредитам

Москва, 4 сентября. Многие российские банки повысили ставки по ипотеке и потребительским кредитам, свидетельствуют результаты мониторинга финансового маркетплейса «Сравни.ру».

За август ставки на жилищные ссуды повысили в диапазоне от 0,1 до 0,5 п.п. 39 финансовых организаций, сообщает газета «Известия». Ставки по займам наличными на 0,4–2,5 п.п. подняли порядка 30 финучреждений. Всего ставки на ипотеку в августе пересмотрели 47 банков, 40 кредитных организаций изменили проценты по кредитам наличными.

Опрошенные газетой специалисты считают, что при прогнозируемом росте ключевой до 7% к концу года ставки на потребкредиты установятся на уровне от 14,5 до 22%, на ипотеку — 9,5%.

Сбербанк обнародовал свои прогнозы относительно ипотечного кредитования в России до конца текущего года. Эксперты финансовой организации считают, что объемы выдачи кредитов на покупку жилья достигнут уровня 2020 года.