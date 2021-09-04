Юрист Минина рассказала, как взять больничный при осенней депрессии

Москва, 4 сентября. Российское законодательство позволяет взять больничный при депрессии по результатам экспертизы временной нетрудоспособности пациента, рассказала юрист Ирина Минина.

При условии, если медики подтвердят нетрудоспособность россиянина и назначат подобающее лечение, можно получить больничный лист так же, как и при любом другом заболевании, пояснила специалист в беседе с «Известиями».

Как правило, срок лечения составляет 15 дней. Однако специфический диагноз порой выбивает пациента из обычного ритма жизни на несколько месяцев, поэтому врач может назначить пациенту лечение сроком до десяти месяцев при необходимости. В этом случае каждые две недели нужно будет продлевать больничный.

Одной из причин депрессии может стать игнорирование и обесценивание собственных эмоций и чувств, сообщили психологи. Такое явление называется селф-газлайтингом.