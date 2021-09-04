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Политолог Салин сообщил о возможной переориентации Шойгу и Лаврова на Госдуму

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 00:49
Политика
Политолог Салин сообщил о возможной переориентации Шойгу и Лаврова на Госдуму
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 4 сентября. Потенциальный переход глав Минобороны и МИД РФ Сергея Шойгу и Сергея Лаврова может способствовать устойчивости политсистемы в России, сообщил политолог Павел Салин.

По мнению специалиста, подобная переориентация глав ведомств положительно скажется на укреплении стабильности политической системы. Такая перестановка кадров нужна в первую очередь президенту страны Владимиру Путину, считает Салин.

«По замыслу Путина, все эти кадровые перемещения нужны для того, чтобы политсистема оставалась устойчивой», — высказался Салин в беседе с «Лентой.ру».

Российский президент в то же время заявлял, что переход Шойгу и Лаврова в Государственную думу будет большой потерей. Главы ведомств отлично справляются со своей работой на занимаемых в данный момент должностях. Однако окончательный выбор лежит на них самих, отметил Путин.

Сергей Шойгу ранее заявлял, что российские специалисты могут создать гиперзвуковые летательные аппараты. Министр обороны России допустил их использование в гражданской сфере.

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