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«Огромный финансовый пузырь»: Пушков оценил экономику США

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 01:34
Политика
«Огромный финансовый пузырь»: Пушков оценил экономику США
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 4 сентября. Одним падением в самом Афганистане упадок США как гегемона не ограничится, будут последствия и для экономики, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Россия заблаговременно начала отходить от американских гособлигаций, и очень вовремя, поскольку сейчас о необходимости такого шага говорят на мировом уровне, отметил политик в своем Telegram-канале.

«Сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются, о чем напомнил кризис 2008-2009 годов», — пояснил он.

Именно тот кризис нанес второй мощный удар по гегемонии США после политического поражения в Ираке. Это свидетельствует о том, что поражение в Кабуле не ограничится и сферой геополитики. Оно непременно окажет влияние на экономическую сферу страны, поскольку сейчас восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг и наращивания долга.

Также Пушков недавно заявил, что сейчас Соединенным Штатам не до Украины. Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон затерялся в шумихе после вывода американских войск из Афганистана.

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Алексей Пушков сша гегемония
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