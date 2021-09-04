Киев анонсировал участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 4 сентября. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что в урегулировании конфликта в Донбассе будут участвовать США.

По словам чиновницы, Соединенные Штаты видят собственную «ключевую роль» в «возвращении Крыма» и урегулировании конфликта в Донбассе, но отказалась «раскрывать детали предложений». В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» Стефанишина отметила, что вопрос будет обсуждаться на уровне советников по вопросам безопасности и министров иностранных дел. По ее словам, «ряд визитов» состоится уже в ближайшие месяцы.

Вице-премьер Украины также заявила, что США готовы участвовать в затрагивающих Крым и Донбасс процессах и понимают свою роль в них. Стефанишина подчеркнула, что урегулирование конфликта теперь будут обсуждаться в более широком чем «нормандский» формате с участием Соединенных Штатов.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. С заявлением политик выступил после визита украинского президента Владимира Зеленского в США, где тот встречался с американским лидером Джо Байденом.