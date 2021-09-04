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Аналитик из США объяснил план НАТО по изоляции России от Арктики до Кавказа
Общество
Аналитик из США объяснил план НАТО по изоляции России от Арктики до Кавказа
nato.int  /  NATO

Вашингтон, 4 сентября. Основатель организации Stop NATO, американский военный аналитик Рик Розофф в колонке для портала Anti-Bellum смоделировал окончательную изоляцию России силами НАТО.

Специалист напомнил о встрече главы грузинского военного ведомства Джуаншера Бурчуладзе с финским послом Кирсти Наринен. По его данным, Финляндия и Грузия участвуют в программе по расширению НАТО в связках со Швецией и Украиной.

Розофф считает, что именно эти страны представляют для НАТО наибольший интерес и ценность в контексте противостояния с Россией, сообщает «ПолитРоссия». Финляндия и Грузия сыграют решающую роль в изоляции РФ от Арктики до Кавказа, подчеркивает аналитик.

По словам Розоффа, эти страны уже сейчас активно обсуждают углубление военного сотрудничества и консультируют друг друга в касающихся гибридной войны вопросах. Не исключено, что представители Грузии и Финляндии уже совсем скоро начнут обсуждать полноценные военные провокации против России.

Ранее военный эксперт из США Марк Эпископос рассказал о возможных сценариях вооруженного противостояния ВС России и сил НАТО на территории Прибалтики. По его мнению, у Североатлантического альянса нет абсолютно никаких шансов на победу над российскими войсками в регионе.

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россия нато финляндия грузия
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