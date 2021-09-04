Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 сентября. Штормовой ветер обрушился на Екатеринбург в пятницу и повредил кровли пяти зданий.

Из-за стихийного бедствия пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«В результате порывов ветра до 21 метра в секунду в Екатеринбурге произошло падение 19 деревьев, повреждены пять кровель зданий на общей площади 470 квадратных метров. Пострадали два человека», — сообщили в МЧС.

Пострадавшие отправлены в больницы для дальнейшего осмотра. В 13 населенных пунктах Дегтярского, Кировоградского и Ревдинского городских округов, а также в муниципальном образовании Нижние Серги наблюдаются перебои в электроснабжении. Бригады уже проводят ремонтные работы, электроснабжение также восстанавливается.

Ранее сообщалось, что ураган сорвал крышу со здания университета в Екатеринбурге. Здание Уральского государственного университета имени Горького на улице Ленина осталось без кровли в результате штормового ветра.