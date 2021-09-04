Планируя вложение денег с целью их сохранения и получения прибыли, важно рассматривать несколько инструментов инвестирования. Их комбинация носит название «инвестиционный портфель». Он призван не только сохранить и преумножить средства, но и максимально снизить риск их потери, свести к минимуму вероятность убытков инвестора за счет грамотного баланса вложений.

Но можно ли продумать и рассчитать этот баланс самостоятельно, не имея экономического образования и опыта инвестирования? Какие инструменты следует использовать новичку, а от каких стоит отказаться? И как собрать инвестиционный портфель, который станет надежным вложением средств? На эти вопросы журналисту ФАН ответил эксперт по инвестициям в недвижимость, квалифицированный инвестор Андрей Мозоль.

Фото из личного архива Андрея Мозоль /

Что такое инвестиционный портфель

Инвестиционным портфелем называют совокупность финансовых вложений и активов, которые направлены на сбережение или получение прибыли. Суть ведения инвестиционного портфеля заключается в выборе тех инструментов, с помощью которых инвестор может добиться поставленных целей.

Таковыми могут быть:

сохранение средств в долгосрочной перспективе ― например, их «перенос» на пенсию или образование детей, внуков;

защита капитала от инфляции;

накопление средств ― например, с целью покупки недвижимости;

получение прибыли и максимального дохода в краткосрочной перспективе.

С учетом этих целей определяют составляющие инвестиционного портфеля и их комбинацию. Так как разные инструменты обладают разной доходностью и рисками, их сочетание будет различным для двух инвесторов: один из которых стремится сохранить капитал, а другой хочет преумножить его в краткосрочной перспективе.

«Есть мнение, что основу портфеля всегда составляют акции и облигации, ― отмечает эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль. ― Однако портфель ― это совокупность не только биржевых вложений. Он включает в себя и внебиржевые элементы, среди которых товары, денежные средства и их эквиваленты, а также недвижимость, произведения искусства, роялти, патенты и другие составляющие».

Федеральное агентство новостей /

Доходность инвестиционного портфеля

Соотношение активов в портфеле инвестора может быть любым. При этом главное, чтобы они приносили доход в те сроки, которые предполагает инвестор.

Другой значимый фактор ― балансировка и минимизация рисков. Так как абсолютно надежных инструментов инвестирования не существует, портфель следует диверсифицировать, то есть «поместить» в него не связанные друг с другом финансовые вложения и активы. Тогда стабильность одних элементов портфеля стабилизирует колебание других, и вероятность потери вложенных средств окажется ниже.

В зависимости от составляющих эксперты выделяют несколько видов инвестиционных портфелей.

Портфель роста

Он включает акции молодых или быстро растущих компаний. Такие комбинации вложений способны обеспечить быструю, высокую прибыль в краткосрочной перспективе. Но в то же время они наиболее рискованны, так как стремительный рост компании может обернуться падением ее позиций на рынке и потерей каждого вложенного в ее акции рубля.

Портфель недооцененных компаний

Вложение средств в ценные бумаги компаний, которые обладают стабильными позициями, но пока не оценены в должной мере. А потому их акции можно приобрести по выгодной стоимости с возможностью заработка в среднесрочной перспективе.

Такие вложения могут быть оправданы только в том случае, если инвестор может самостоятельно оценить реальную рентабельность компании, перспективы ее развития с учетом тенденций отрасли. Если же такой анализ невозможен или приходится полагаться на мнение «советчиков», риск инвестиционного портфеля оказывается высоким.

Портфель минимального риска

Его формируют из самых надежных финансовых инструментов, например, банковских депозитов и вложений в государственные облигации. Минимизация рисков здесь достигается государственными гарантиями: если с банком что-то произойдет, государство компенсирует сумму вклада или его часть в размере, определенном законодательством. Облигации тоже обеспечены государственными гарантиями, поэтому риск потерять вложенные в них деньги невелик.

При этом и высокого дохода от такого портфеля ожидать не стоит. Он позволяет, скорее, сохранить средства, защитив их от инфляции, чем преумножить.

Сбалансированный всесезонный портфель

При формировании используют как надежные инструменты с низким риском, например, гособлигации, так и высокодоходные рискованные: акции или опционы. Балансировка позволяет снизить вероятность финансовых потерь, обеспечив доходность портфеля, независимо от рыночных колебаний.

«Существует множество вариантов комбинаций инструментов портфеля, ― уточняет эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль. ― Но учитывая, что большинство обычных людей не обладают достаточной финансовой грамотностью и не пользуются услугами сертифицированных финансовых консультантов, проблема диверсификации, то есть распределения вложений, остается основной проблемой инвестора».

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Риски при формировании инвестиционного портфеля

С учетом используемых инструментов инвестирования портфели подразделяют на три группы риска.

Низкорискованные. Их также называют консервативными. Они представляют собой комбинацию вложений в государственные облигации, недвижимость, депозиты крупных банков и драгоценные металлы. Такой вариант инвестирования может стать хорошим выбором для начинающих. Но при расчете инвестиционного портфеля следует убедиться в том, что его доходность покрывает инфляцию. В противном случае такое вложение не имеет смысла. Среднерискованные. Пример инвестиционного портфеля этой группы ― сочетание акций, облигаций и индексных фондов в пропорции 30/30/40. При этом следует выбирать дивидендные акции и купонные облигации крупных, стабильных компаний, колебания стоимости которых на рынке незначительны, а дополнительным источником дохода вкладчика становятся дивиденды и купоны. Высокорискованные. Их составляют из опционов, высокодоходных облигаций, паев в инвестиционных фондах. Ведение инвестиционного портфеля такого профиля требует от инвестора крепких финансовых знаний, умения разбираться в ситуации на рынке и строить прогнозы. Также необходима возможность регулярно уделять время учету инвестиционного портфеля, который формируют на короткий срок с целью быстрого получения заработка. В противном случае риск потерять вложенные средства куда выше, чем вероятность заработать.

Факт. Инвесторы, не обладающие знаниями и опытом инвестирования, могут воспользоваться помощью финансового консультанта или инвестиционного советника. Согласно российскому законодательству, советник обязан составить инвестиционный профиль клиента и на его основании предоставлять инвестиционные рекомендации.

«В этой сфере много мошенников, ― отмечает эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль. ― Они могут активно советовать вкладывать деньги в высокодоходные акции или фонды, при этом, как правило, зарабатывают на комиссии при купле-продаже акций. Отличить мошенника от сертифицированного инвестиционного советника несложно. Такие «консультанты» не занимаются составлением «риск-профиля» клиента и работают без сертификатов. Если такой человек советует вам вложить куда-то деньги, игнорируйте его».

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Как составить инвестиционный портфель

Чтобы не ошибиться с выбором финансовых инструментов, следуйте рекомендациям эксперта.

1. Определите цель

Ответьте себе на вопрос, какой финансовый результат вы планируете получить. С учетом личной цели используйте те финансовые инструменты, которые способны его обеспечить. Если ваша задача ― сохранить накопленные средства, подойдут инвестиции в драгоценные металлы или банковские вклады, гособлигации. Если преумножить ― используйте инвестиции в акции, облигации крупных компаний или индексные фонды.

При этом важно помнить, что одни инструменты способны принести доход быстрее, а другие работают дольше. Время, в течение которого денежные средства работают в том или ином проекте, называют горизонтом инвестирования.

«Например, IPO (первое предложение акций на рынке) имеет период заморозки от 90 до 270 дней, ― уточняет Андрей Мозоль, ― и до его окончания вы никак не сможете продать данный опцион. Желающим купить новостройку на стадии котлована надо учесть, что с 90% вероятностью квартиру удастся продать не ранее, чем за 3–5 месяцев до ввода дома в эксплуатацию. А на строительство жилого комплекса могут уйти месяцы и даже годы. При вложении средств в недвижимость можно получать пассивный доход от сдачи ее в аренду, но окупаются такие инвестиции в течение 5–10 лет».

2. Работайте с тем, что понимаете

Инвестиционный портфель для начинающих важно составлять из инструментов, которые вы знаете хотя бы на элементарном уровне. При этом нельзя поддаваться на уговоры брокера или консультанта, который советует попробовать новый «высокодоходный» инструмент, о сути которого вам не известно. С максимальной вероятностью этот эксперимент окажется неудачным.

«Если вы не знаете, что такое криптовалюта или IPO, а просто слышали о таких вариантах инвестиций, сначала изучите их, а уже потом принимайте решение об их использовании», ― советует эксперт.

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3. Вкладывайте деньги, которые готовы потерять

Ни один финансовый инструмент не дает абсолютной гарантии сохранения средств. Все вложенное может быть потеряно до последней копейки. Чем дольше период инвестирования, тем выше такая вероятность.

«Риск потери вложений может оценить только профессионал, ― отмечает Андрей Мозоль. ― Поэтому инвестируйте лишь часть ваших накоплений и заработка. Всегда оставляйте накопления, которых будет достаточно для 3 месяцев обычной жизни. И никогда не инвестируйте заемные средства».

4. Учитывайте данные финансового анализа

По общему правилу вкладывать стоит только в те сферы, отрасли и компании, в отношении которых проведен анализ финансовой деятельности с положительной оценкой. Так Уоррен Баффетт, один из крупнейших и известных в мире инвесторов, отмечает, что лучше купить хорошую компанию по справедливой цене, чем обычную по замечательной.

5. Не забывайте о факторе защищенности

Государство гарантирует защиту индивидуальных инвестиционных счетов, брокерских счетов, банковских вкладов. Одна из форм гарантий со стороны государства ― право собственности на квартиру, земельный участок. При наличии гарантий на материальные и нематериальные активы вероятность лишиться вложенных средств оказывается ниже.

«В то же время рынок криптовалюты или Forex никак не отрегулированы на законодательном уровне, ― уточняет эксперт. ― Соответственно, и риск потерять сбережения заметно выше».

6. Не путайте инвестиции и спекуляции

Вкладывая деньги, не следует спешить извлечь выгоду как можно скорее. Покупка и продажа элементов портфеля каждый день, согласно статистике, не оправдывает себя в большинстве случаев. Важно помнить, что любая сделка накладывает на инвестора определенные финансовые обязательства: необходимость выплатить комиссию брокеру, отдать часть суммы за вывод средств.

«Ребалансировку портфеля, то есть восстановление пропорций активов, нужно проводить не чаще одного раза в квартал», ― отмечает эксперт.

7. Не связывайтесь с краудлендингом

В инвестиционный портфель новичка не следует включать вложения в молодые, развивающиеся компании и стартапы. Теоретически, краудлендинг (кредитование компаний физическими лицами) может принести хорошую прибыль: заемщики обещают вернуть деньги с высоким процентом. Но на практике все может обернуться иначе.

«Если к вам обратятся с предложением «дать взаймы» развивающейся компании, поинтересуйтесь, почему эта компания не взяла кредит в банке, ― советует Андрей Мозоль. ― Ответ окажется на поверхности. Перед банком учредители компании отвечают своим имуществом, а перед вами ― нет».

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8. Занимайтесь самообразованием

Повышайте свою осведомленность в сфере инвестиций: читайте специализированную литературу, бизнес-журналы и газеты, смотрите новости, интересуйтесь финансовым сектором и экономикой в целом. Изучайте те инструменты инвестирования, которые вам пока не известны, углубляйте свои познания о тех, которые уже используете.

Обращайтесь за советом к инвесторам, обладающим собственным опытом, и пропускайте «мимо ушей» советы теоретиков, которые отлично изучили учебную литературу, но никогда не использовали свои знания на практике. Никогда не вкладывайте по совету друзей, знакомых или родственников, которые смогли воспользоваться «уникальной возможностью», но сами не обладают ни знаниями, ни навыками в этой сфере.

Не копируйте портфели других людей, так как даже тот «комплект», который на первый взгляд вам подходит, может не привести вас к желаемой цели. Уточните этот вопрос у финансового консультанта, который поможет создать инвестиционный портфель с учетом ваших требований и задач.

Как частному лицу создать инвестиционный портфель с минимальными рисками

Самый простой способ снизить риск ― разбить сумму вложений на равные доли. При этом диверсификация должна выполняться на нескольких уровнях. Например, диверсификация акций может выглядеть так:

купить по 25% акций компаний США, Европы, Китая и России;

разделить каждую четверть акций по разным секторам экономики.

Деление по секторам должно охватывать различные направления:

потребительские товары первой необходимости;

потребительские товары второй необходимости;

нефтегазовый сектор;

финансовый сектор;

здравоохранение;

промышленность;

информационные технологии;

материалы;

недвижимость;

телекоммуникационные услуги;

коммунальные услуги.

«В этом гипотетическом портфеле риск не будет минимальным, ― уточняет Андрей Мозоль. ― Но он точно окажется заметно ниже, чем при отсутствии разбивки».

Если говорить о фондовом рынке, здесь рекомендуется:

покупать ценные бумаги одной компании не на всю запланированную для этого сумму, а в несколько заходов, например, делать покупки на часть суммы один раз в неделю;

приобретать акции, которые «просели» на 20–50% от максимальных показателей;

избавляться от акций полностью, если у компании наблюдаются постоянно растущие убытки;

продолжать инвестирование даже при негативных результатах, учитывая прежний опыт и выполняя разбалансировку портфеля.

«Хорошо сбалансированный портфель прирастает в стоимости на горизонте инвестирования около десяти лет, ― продолжает эксперт. ― Но прирост его стоимости волнообразный, в нем наблюдаются периоды роста и падения. Поэтому я предпочитаю инвестировать в новостройки: в случае падения цены квартиру можно сдавать внаем. А если упадет цена акций или, например, криптовалюты, альтернативных вариантов их использования нет. Их придется продавать дешевле или ждать удорожания».

По мнению эксперта, на сегодняшний день наблюдаются признаки перегрева фондового рынка, а это чревато обвалом индексом. Такие ситуации происходят регулярно, а их последствия сохраняются в течение нескольких лет. Это значит, что купленные сегодня акции после обвала могут восстановиться лишь к 2030-му году.

Схожая ситуация сложилась и на рынке недвижимости, но здесь обвал менее вероятен из-за роста себестоимости строительства. При самом негативном развитии событий на рынке недвижимости может наступить стагнация, которая продлится до 3–5 лет. Поэтому вложения в недвижимость в инвестиционном портфеле можно рассматривать как наименее рискованный инструмент.