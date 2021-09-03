Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак

Москва, 3 сентября. Ученые Уппсальского университета Швеции назвали самые болезненные породы собак.

В ходе селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Специалисты секвенировали 20 животных восьми самых популярных пород собак, среди которых бигли, немецкие овчарки и ретриверы.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель оказался самой болезненной породой. Он имеет наибольшее количество опасных генетических вариантов. Оказалось, что генетические варианты у них связаны с сердечной недостаточностью. Это объясняется особенностями разведения этой породы собак, так как их предпочитали богатые люди.

Ранее Исследователи из Института Макса Планка в Германии провели эксперимент и нашли доказательства в пользу высокого интеллекта собак. Животные способны распознавать намерения людей. Собаки угадывают, являются ли действия человека случайными или преднамеренными.