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Чиновника из Ленобласти обвинили в получении взятки в размере 170 тыс. рублей

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 23:51
Общество
Чиновника из Ленобласти обвинили в получении взятки в размере 170 тыс. рублей
СУ СК по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 3 сентября. Чиновник из Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области задержан за получение взятки по ст.91 УПК РФ.

Согласно данным следствия, сотрудник Комитета предложил представителю коммерческой организации заплатить за ускорение проведения проверки объекта капитального строительства, а также выдачу заключения о соответствии строения требованиям технических регламентов и проектной документации. Для этого он предложил проектировщику этой же организации выступить в роли посредника, на что получил положительный ответ.

Чиновник получил взятку в размере 170 тысяч рублей. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину и поделился деталями и обстоятельствами произошедшего. Также в ходе обыска в жилье задержанного следователи нашли более 12 миллионов тысяч рублей и представляющую интерес для следствия документацию.

В августе арестовали по обвинению в крупной взятке начальника одного из подразделений ВСЖД. Фигурант распорядился оказать представителю подрядной компании помощь с выполнением госконтракта, связанного со строительством и реконструкцией. За услугу он получил более миллиона рублей.

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