Пожар охватил вековой костел Святого Николая в Киеве

Киев, 3 сентября. Вековой костел Святого Николая на Большой Васильковской улице в Киеве охвачен огнем. Возгорание локализовали, никто не пострадал.

Однако пожар повредил орган. Сейчас местное министерство культуры выясняет, насколько серьезен ущерб.

Похожий случай произошел в первый день осени в селе Нижний Мамон Воронежской области. Молния ударила в церковь, из-за чего загорелась кровля храма. Спасатели оперативно потушили огонь, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Пока что считается, что разряд мог попасть в электропроводку, что и вызвало возгорание.