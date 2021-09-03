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Пожар охватил вековой костел Святого Николая в Киеве
Общество
Пожар охватил вековой костел Святого Николая в Киеве
Невские Новости  /  Валерия Петрик

Киев, 3 сентября. Вековой костел Святого Николая на Большой Васильковской улице в Киеве охвачен огнем. Возгорание локализовали, никто не пострадал.

Однако пожар повредил орган. Сейчас местное министерство культуры выясняет, насколько серьезен ущерб.

Похожий случай произошел в первый день осени в селе Нижний Мамон Воронежской области. Молния ударила в церковь, из-за чего загорелась кровля храма. Спасатели оперативно потушили огонь, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Пока что считается, что разряд мог попасть в электропроводку, что и вызвало возгорание.

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