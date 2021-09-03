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«Японии надо отступить»: в Токио обсудили заявление Лаврова о Курилах
Политика
«Японии надо отступить»: в Токио обсудили заявление Лаврова о Курилах
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 3 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров негативно высказался о предложении Японии относительно совместной деятельности на Курилах. Японцы обсудили заявление политика в Сети.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Конституция РФ не дает возможности реализовывать подобные проекты. Также он призвал другие государства инвестировать в Курилы. Он считает, что развитие региона возможно и без Токио. Жители Японии уверены, что их страна никогда не вернет острова под свой контроль. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Предположение японской стороны о том, что «северные территории» будут возвращены, ошибочно. С точки зрения Японии, это неприемлемо, но с точки зрения России, Южные Курилы отошли ей в результате Второй мировой войны. С точки зрения Японии, это — возврат территорий, но с точки зрения России, — отчуждение. Россияне ни за что не согласятся на такое», — отметил Kix.

Пользователь Ksa считает, что в попытках вернуть Курилы правительство Японии проиграло. Ему нужно время, чтобы заново оценить ситуацию.

«Японии надо просто молча отступить. Не надо больше предпринимать никаких действий. Прощайте!» — подчеркнул Kak.

Читатель Mom считает, что в этой ситуации Россия хороша. МИД Японии не стоит даже пытаться предпринимать какие-либо шаги.

Ранее стало известно, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о развитии Дальнего Востока вызовет негодование в Японии.

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