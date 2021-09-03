Три автомобиля столкнулись на Рублевском шоссе в Москве

Москва, 3 сентября. ДТП с участием трех автомобилей произошло на 61-м километре внутренней стороны МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе.

Движение по внутренней стороне магистрали затруднилось на километр. На месте столкновения трех машин работают оперативные службы, сообщил дептранс Москвы. Водителям порекомендовали подбирать маршрут в объезд места происшествия.

Это не первая авария в столице этим вечером. Грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК на Ленинградском проспекте, на данный момент автомобилей в сторону центра полностью перекрыли, автомобили отправляют объезжать перекрытый участок дороги через дублер проспекта.