Победительницу лотереи нашли мертвой после жалоб на разрушенную деньгами жизнь

Дублин, 3 сентября. Победительница лотереи 56-летняя жительница Ирландии, которая заявляла, что деньги сделали ее жизни адом, умерла. Женщину нашли в ее собственном доме.

В 2013 года она выиграла джек-пот в лотерее в размере 27 млн фунтов стерлингов (около 2,7 млрд рублей). Женщина купила билет в центре занятости. До этого она тратила в неделю на жизнь 58 фунтов (около 5,8 тыс. рублей).

После выигрыша ирландка жаловалась, что деньги разрушили ее жизнь. Ее мельницу, которую она купила после победы, неоднократно поджигали завистники. В 2015 году она была приговорена в исправительным работам за оскорбления таксиста, а в 2018 суд обязал ее выплатить 30 тыс. фунтов за оскорбления и увольнение сотрудника из прихоти.

В 2019 году женщина рассказала, что джек-пот стал для нее адом. Накануне тело женщины нашли в ее доме. Полицейские не обнаружили в смерти ирландки ничего подозрительного, но назначили вскрытие. У женщины не было мужа и детей, однако остались четверо братьев и сестер.

Недавно американец стал обладателем крупного выигрыша в лотерею после того, как продавец в магазине отдал ему другой билет, а не тот, который он просил.