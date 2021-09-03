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Молодежь массово оформляет «Пушкинскую карту»
Общество
Молодежь массово оформляет «Пушкинскую карту»
pixabay.com

Москва, 3 сентября. Миллион молодых людей за три дня оформили «Пушкинскую карт», позволяющую посещать культурные учреждения бесплатно. Об этом сообщает Минкульт России.

Пресс-служба ведомства информирует, что за три дня с начала старта программы карту оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Билеты можно приобрести на портале «"Культура.рф», в приложении «Госуслуги.Культура», а также у подключенных билетных операторов.

Ведомство отмечает, что были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Они осуществлялись через платформы билетных операторов. Их участие в программе оперативно приостановлено.

«Пушкинская карта» — программа, популяризирующая культурные мероприятия. Она позволяет молодым людям от 14 до 22 лет покупать билеты в театры, музеи и концертные залы за счет государства.

Ранее российской молодежи рассказали о преимуществах «Пушкинской карты». На реализацию программы было выделено 3,9 миллиарда рублей из правительственных средств.

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