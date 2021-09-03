Байден подписал указ о рассекречивании документов о теракте 11 сентября

Вашингтон, 3 сентября. США опубликуют ранее засекреченные материалы о теракте двадцатилетней давности. Соответствующее поручение подписал американский президент Джо Байден.

Речь идет о нью-йоркском теракте 11 сентября 2001 года. Подобный указ вышел по случаю годовщины одного из крупнейших актов терроризма в истории Соединенных Штатов. По словам Байдена, народ США имеет право знать все детали произошедшей трагедии.

«Сегодня я подписал указ, предписывающий Министерству юстиции США и другим причастным ведомствам контролировать рассекречивание документов, касающихся расследований ФБР относительно событий 11 сентября», — передает опубликованное Белым домом заявление РИА Новости Американский лидер напомнил, что во время вступления в должность он обязался раскрыть гражданам США все подробности террористических атак начала двухтысячных годов. Тем самым он выполняет свои предвыборные обещания.

Недавно Байден провел телефонную беседу со сбежавшим президентом Афганистана. Ведущие телеканалы США проигнорировали данное событие.