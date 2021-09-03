Apple отложила внедрение проверки iPhone на детскую порнографию

Вашингтон, 3 сентября. Компания Apple временно отказалась внедрять функцию сканирования фото пользователей iPhone на жестокое обращение с детьми и детскую порнографию, сообщает издание Independent.

Внедрение функции отложено на неопределенный срок. В компании отметили, что решили «выделить дополнительное время» для внесения улучшений и сбора информации, основываясь на отзывах клиентов, исследователей, правозащитных групп и других лиц. В то же время в Apple подчеркнули, что считают функцию необходимой для защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации.

Новая функция должна была работать на всех устройствах Apple в фоновом режиме. Запустить ее планировали с выходом операционных систем macOS Monterey, watchOS 8, iPadOS 15 и iOS 15.

Ранее один из китайских магазинов рассказал о датах выхода в текущем году новинок американской корпорации Apple. Речь идет о смартфоне iPhone 13 и беспроводных наушниках AirPods 3.