Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве

Москва, 3 сентября. Грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК на Ленинградском проспекте, о происшествии сообщил дептранс столицы.

Движение автомобилей в сторону центра полностью перекрыто, водителей перенаправляют через дублер Ленинградского проспекта. Ведомство в Telegram-канале предупредило москвичей о необходимости планировать маршрут с учетом объезда места ДТП.

Накануне трагедия произошла в Ярославле. Водителю большегруза стало плохо за рулем, из-за чего он потерял контроль над управлением фурой и задел пять автомобилей. Мужчину вытащили из кабины и попытались привести в чувство, но он скончался. Авария случилась на улице Менделеева.