Фальков объяснил непоступление выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в вузы

Москва, 3 сентября. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков объяснил, почему набравшие высокие баллы на едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускники не смогли поступить в вузы на бюджетные места.

По словам министра, феномен «непоступления» стобальников связан не с заданиями ЕГЭ. В интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» Фальков отметил, что набравшие высокие баллы абитуриенты проявляют интерес к «определенным специальностям и направлениям» и хотят поступить в несколько ведущих вузов России.

Минобрнауки ранее сообщило, что в некоторых российских университетах число имеющих право на зачисление вне конкурса абитуриентов превысило количество бюджетных мест. Фальков заявил, что по итогам проведенных в этом году ЕГЭ необходимо проанализировать, как увеличивается количество стобальников по отдельным дисциплинам.

По словам министра науки и высшего образования РФ, обсуждение правил приема студентов в вузы России в 2022 году пройдет в середине сентября. По его словам, некоторым региональным вузам необязательно приглашать на обучение иностранных студентов.