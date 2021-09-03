Захарова сравнила Украину с поджаривающейся на сковородке рыбой

Москва, 3 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о «прорывном достижении».

Ранее Арестович сообщил, что украинцы «снялись с крючка Минских соглашений». Захарова в свете этого сравнила Киев с лежащей на сковороде рыбой, предающейся наивным размышлениям о своем успешном освобождении с крючка.

«Вот это я удачно снялась с крючка. Прорвалась, огромное достижение», - подумала рыба, уютно устроившись на сковородке, и мысленно передала рыбакам привет», — написала спикер в своем Telegram.

Арестович поделился «достижением» после визита президента Владимира Зеленского в США, где политик встречался с американским лидером Джо Байденом. Также он передал привет главе МИД России Сергею Лаврову, который в апреле заявил, что Киев «извивается как может» в стремлении перевернуть договоренности по Донбассу.