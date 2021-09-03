Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале

Салехард, 3 сентября. Центр национальных культур при поддержке департамента культуры ЯНАО объявил о начале приема заявок от вокальных коллективов для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021».

Ямало-Ненецкий автономный округ ежегодно проводит музыкальный конкурс среди вокальных коллективов организаций, учреждений и предприятий региона. Основной целью мероприятия является объединение и возрождение песенных традиций в самодеятельных коллективах.

Прием заявок будет осуществляться до конца октября. Все участники должны предоставить для отбора две композиции: на русском языке, популярные на отечественной эстраде в период с 1930 по 2000-е годы, и современный хит. В этом году «КапеллаFest-2021» приурочен к Году талантов в регионе. Организатором мероприятия выступает окружной Центр национальных культур при поддержке департамента культуры.

Предоставить свои творения можно на сайте департамента культуры ЯНАО. После смотра будут определены победители, которых ждут ценные призы и яркий гала-концерт, сообщает Север-Пресс.

Ранее Росстат привел статистику регионов России, выявив самые успешные по уровню социально-экономического развития. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.