Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 22:39
22:26
Весь мир
Миссия ООН осудила боестолкновения между группировками в Триполи
22:24
Общество
Беглов поручил выплатить преподавателям Петербурга по 10 тыс. рублей
22:09
Общество
Фальков объяснил непоступление выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в вузы
22:00
Общество
Признак непорядка. Нелогичное — не объяснение. Колонка Анатолия Вассермана
21:51
Происшествия
Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
21:46
Политика
Захарова сравнила Украину с поджаривающейся на сковородке рыбой
21:40
Общество
Опытный грибник научил, как правильно собирать грибы и защищаться от зверей в лесу
21:39
Общество
Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
21:28
Общество
Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
21:24
Хорошие новости России
Художница отреставрировала старинные немецкие скамейки в Калининграде за свой счет
Все новости

Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 21:28
Общество
Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
ТАСС  /  Balazs Mohai / EPA

Салехард, 3 сентября. Центр национальных культур при поддержке департамента культуры ЯНАО объявил о начале приема заявок от вокальных коллективов для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021».

Ямало-Ненецкий автономный округ ежегодно проводит музыкальный конкурс среди вокальных коллективов организаций, учреждений и предприятий региона. Основной целью мероприятия является объединение и возрождение песенных традиций в самодеятельных коллективах.

Прием заявок будет осуществляться до конца октября. Все участники должны предоставить для отбора две композиции: на русском языке, популярные на отечественной эстраде в период с 1930 по 2000-е годы, и современный хит. В этом году «КапеллаFest-2021» приурочен к Году талантов в регионе. Организатором мероприятия выступает окружной Центр национальных культур при поддержке департамента культуры.

Предоставить свои творения можно на сайте департамента культуры ЯНАО. После смотра будут определены победители, которых ждут ценные призы и яркий гала-концерт, сообщает Север-Пресс.

Ранее Росстат привел статистику регионов России, выявив самые успешные по уровню социально-экономического развития. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
янао фестиваль Год талантов капеллаfest-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru