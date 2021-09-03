Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 22:39
22:26
Весь мир
Миссия ООН осудила боестолкновения между группировками в Триполи
22:24
Общество
Беглов поручил выплатить преподавателям Петербурга по 10 тыс. рублей
22:09
Общество
Фальков объяснил непоступление выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в вузы
22:00
Общество
Признак непорядка. Нелогичное — не объяснение. Колонка Анатолия Вассермана
21:51
Происшествия
Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
21:46
Политика
Захарова сравнила Украину с поджаривающейся на сковородке рыбой
21:40
Общество
Опытный грибник научил, как правильно собирать грибы и защищаться от зверей в лесу
21:39
Общество
Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
21:28
Общество
Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
21:24
Хорошие новости России
Художница отреставрировала старинные немецкие скамейки в Калининграде за свой счет
Все новости

Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
Происшествия
Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Белгород, 3 сентября. Пожар в колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает свой срок актер Михаил Ефремов случился 3 сентября. Сотрудники учреждения самостоятельно справились с огнем.

В колонии, согласно информации Федерального агентства новостей, произошло возгорание и небольшое задымление. Сотрудники колонии потушили огонь своими силами, МЧС было решено не вызвать. Возгорание ликвидировали в короткие сроки. Заключенные и работники тюрьмы эвакуированы не были.

После смертельной аварии, произошедшей по вине артиста 8 июня 2020 года, Ефремов ранее давал слово, что будет помогать пожилой матери покойного курьера Марии Захаровой, а также его сожительнице Ирине Стерховой. Во время рассмотрения апелляции актер пообещал купить Захаровой новый дом и выплатить компенсацию Стерховой, утверждает адвокат Добровинский. С того момента прошел почти год, но пока артист не сдержал слово.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
пожар дтп колония
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru