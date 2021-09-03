Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов

Белгород, 3 сентября. Пожар в колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает свой срок актер Михаил Ефремов случился 3 сентября. Сотрудники учреждения самостоятельно справились с огнем.

В колонии, согласно информации Федерального агентства новостей, произошло возгорание и небольшое задымление. Сотрудники колонии потушили огонь своими силами, МЧС было решено не вызвать. Возгорание ликвидировали в короткие сроки. Заключенные и работники тюрьмы эвакуированы не были.

После смертельной аварии, произошедшей по вине артиста 8 июня 2020 года, Ефремов ранее давал слово, что будет помогать пожилой матери покойного курьера Марии Захаровой, а также его сожительнице Ирине Стерховой. Во время рассмотрения апелляции актер пообещал купить Захаровой новый дом и выплатить компенсацию Стерховой, утверждает адвокат Добровинский. С того момента прошел почти год, но пока артист не сдержал слово.