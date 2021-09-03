Мужчину избили до смерти и утопили с привязанным к ногам колесом в Саратовской области

Саратов, 3 сентября. Правоохранители нашли тело мужчины с привязанным к нему автомобильным колесом в канале под Саратовом. Стражи порядка задержали троих подозреваемых в совершении убийства.

Страшная находка была обнаружена в пяти километрах от села Подсосенки Балаковского района. Сотрудники экстренных служб вытащили из оросительного канала труп 42-летнего мужчины, после чего тело осмотрели судебные медики, сообщает СУ Следственного комитета России по региону.

Помимо привязанного к ногам колеса, о криминальном характере трупа говорили следы от ударов, которые судмедэксперты обнаружили на голове покойного. Согласно заключению экспертов, смерть мужчины наступила в результате утопления.

Спустя какое-то время сотрудники отдела по расследованию особо важных дел вышли на след троих подозреваемых. Ими оказались местные жители 30, 37 и 40 лет. В настоящий момент правоохранители проводят следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).