Триполи, 3 сентября. Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии выразила обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом в районе Салах ад-Дин и призвала к прекращению боевых действий в столице.

В ночь со 2 на 3 сентября вспыхнули столкновения между группами из 444-й бригады и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности под командованием террориста Ганивы аль-Кикли. Перестрелки продолжались до утра пятницы.

Действия развернулись неподалеку от казарм в лагере Ат-Тикбали. Объект является штаб-квартирой 444-го подразделения, там же собирается руководство военного округа Триполи.

Жители района Салах аль-Дин напуганы происходящим. Ночью до многих кварталов города доносились звуки работы тяжелой артиллерии.

Очевидцы сообщили, что по лагерю Ат-Тикбали нанесли удар. Утром рядом с казармами все еще виднелись клубы дыма.

Конфликт завершился тем, что бойцы 444-й бригады отбили атаку на свой штаб и взяли в плен нескольких боевиков из Службы поддержки стабильности. В качестве трофея «победители» присвоили себе припаркованные у войскового лагеря автомобили, принадлежащие группировке Ганивы аль-Кикли.

Информации о жертвах среди гражданского населения на данный момент нет. Однако поступают сообщения о потерях в рядах вооруженных формирований.

В 444-й бригаде объявили о смерти бойца Умрана Мухаммада Белкасема. Офицер погиб в ходе утренней перестрелки.

В том же заявлении подразделение сообщило о своей победе над противником, которому не удалось подорвать безопасность в столице. Нападавшие, по их словам, «понесли тяжелые потери».

Произошедшее вызвало обеспокоенность у властей страны. Президентский совет призвал прекратить все боестолкновения в столице. Обеим группировкам, формально подчиняющимся государству, приказано вернуться в свои казармы.

Ведомство обратилось к командованию сил западного региона с требованием принять «срочные меры» в отношении руководителей конфликтующих формирований и взять ситуацию под контроль. В заявлении сказано, что все военные подразделения должны соблюдать дисциплину и инструкции. Передвижение без предварительного разрешения запрещено.

Ситуацию прокомментировал командующий военным округом Триполи генерал-майор Абдель Басит Марван. Он призвал власти к расследованию инцидента.

По его словам, ответственность лежит на 444-й бригаде, которая не подчинилась приказам. Генерал заявил, что склады с оружием, принадлежащие подразделению, на данный момент взяты под контроль.

Марван указал на подозрительное поведение руководителя бригады Махмуда Хамзы. Последний не только посещал запрещенные собрания, но и причастен к финансовым махинациям.

«Мы были удивлены, открыв счет бригады. На него перевели сумму в размере 10 млн ливийских динаров. Мы обратились в Центральный банк, чтобы заблокировать счет, но это не сработало, потому что деньги к тому моменту сняли», — рассказал генерал.

Командующий военным округом Триполи сообщил, что после выявления таких нарушений в подразделении он решил вмешаться. Руководство стало остерегаться дальнейших действий мятежной группировки. Опасения, как оказалось, были не напрасны.

«Махмуд Хамза вчера обратился в Службу разведки и попросил разрешения уехать в Турцию без ведома командующего военного округа. При этом он не взял отпуск. И, действительно, прошлым вечером он отправился в Турцию», — сказал Марван.

Миссия ООН в связи с инцидентом в районе Салах ад-Дин призвала к защите мирных жителей. Она напомнила об обязательствах по международному гуманитарному праву по обеспечению безопасности населения и гражданских объектов.

В организации заявили о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Триполи. Дипломаты потребовали от всех сторон проявлять максимальную сдержанность.

«Миссия призывает все компетентные органы выполнить обязанности по обеспечению защиты гражданского населения и осуществлению контроля над своими подразделениями согласно соответствующим решениям Совета Безопасности, в частности, Резолюции 2570», — говорится в заявлении.

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في منطقة صلاح الدين بطرابلس وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائيةhttps://t.co/6bJj6f8i72 pic.twitter.com/EOpI949nlV — UNSMIL (@UNSMILibya) September 3, 2021

Дипломаты напомнили Триполи о важности проведения всеобъемлющего процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции членов бандформирований. Также необходимы реформы сектора безопасности с целью установления государственного контроля над всем вооружением.

Конфликт в Салах ад-Дине стал вторым за неделю. Во вторник, 31 августа, в центре столицы произошла перестрелка между боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности, и членами «Батальона объединенной силы». Противостояние возникло на фоне спора вокруг руководства Управления административного контроля.

Несмотря на политический прогресс и начало мирного урегулирования, на западе страны продолжается борьба между вооруженными формированиями. Боевики, поддерживаемые Анкарой, делят зоны влияния, контроль над госучреждениями и финансами. На юге активизировалась деятельность ячеек «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей представил документальный фильм. Работа рассказывает о создании в Ливии новой зоны нестабильности, которая угрожает безопасности всего региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.