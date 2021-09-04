Вассерман назвал «скромными» выплаты американцев беженцам из Афганистана 

«Аттракцион невиданной щедрости», который устроили американцы для своих афганских друзей, проработает недолго. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Издание Bloomberg сообщает, что правительство Соединенных Штатов намерено выплатить по две тысячи долларов каждому беженцу из Афганистана. Уточняется, что планируемая к запуску в течение ближайших месяцев программа материальной поддержки будет направлена на помощь афганцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройстве детей в школу. Кроме того, Госдепартамент США проводит консультации с конгрессом по вопросу введения льгот для беженцев — особняком среди них стоит медицинская страховка.

«Щедростью это назвать тяжело, — заметил Вассерман. — Насколько я знаком с американскими ценами, две тысячи долларов — это, как говорится, «ни о чем». А если вспомнить сумму, которую Вашингтон потратил на войну в Афганистане, то эти пособия выглядят совсем уж скромно».

По словам интеллектуала, сейчас главная цель американцев — это демонстрация достижения «маленького успеха, позволяющего забыть о большом провале».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Потрясающая картина: Соединенные Штаты действительно провели огромную эвакуационную операцию, — отметил политолог. — Они на самом деле спасли колоссальное количество народа, но все это не пошло им в «моральный зачет», поскольку увозили они только «своих» афганцев. В массовом же сознании осталось впечатление глубочайшего и тяжелейшего провала эвакуации».

И теперь, продолжил эксперт, чтобы показать, что «это был не только провал», американцы устроили «аттракцион невиданной щедрости».

«Мол, спасли от талибов, а теперь спасем и от нищеты, — заметил собеседник ФАН. — Коснется это, впрочем, лишь тех немногих, кого вывезли из страны сейчас, — а потом Госдеп объявит гражданскую войну в Афганистане оконченной и откажется считать беглецов оттуда полноценными беженцами со всеми положенными для них выплатами. Лавочка закроется».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин объяснил, что ждет афганских женщин, вышедших на митинг против членов радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.