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Смерть придет из Ливии: Шугалей предупредил Европу о последствиях игнорирования ИГ
Весь мир
Смерть придет из Ливии: Шугалей предупредил Европу о последствиях игнорирования ИГ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 августа. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей сообщил, что следит за происходящим в Ливии и видит, как активизировались боевики. По его словам, ситуация в североафриканской стране не просто напряженная, а накаленная.

Ранее ФЗНЦ публиковал документальный фильм о формировании зоны нестабильности, которая угрожает не только континенту, но и Европе.

«Все страшные прогнозы, которые делал ФЗНЦ, сбываются. В Триполи, Аз-Завии, Мисурате, по всей Триполитании и на юге Ливии крепнут ячейки радикальных исламистов и ИГ1. Террористы активизируются!», — подчеркнул Максим Шугалей.

Боевики уже атаковали Сабху, взорвали патруль национальной армии, но нападения не прекращаются, продолжил президент ФЗНЦ. В середине августа в районе Катруна задержали местного главаря запрещенной в РФ ячейки террористической группировки «Исламское государство»1, а сегодня арестовали планировавшего подорвать авиабазу Брак аш-Шати вооруженного бандита.

«Но несмотря на все усилия ЛНА по борьбе с терроризмом, боевикам удается скрываться на западе, где они оказываются под защитой группировок. Фонд защиты национальных ценностей проводил множество исследований, и мы выявили кучу предпосылок к скорому расцвету терроризма в Ливии», — добавил Максим Шугалей.

По его словам, ФЗНЦ опубликует переданную информацию по ситуации в североафриканской стране, чтобы мир «открыл глаза и увидел, какая бомба сейчас заложена под Европой».

«Это не Афганистан, который находится в другой части света! Недальновидные и злонамеренные действия западных политиков приведут к трагедиям. Европа вздрогнет, когда окрепший ИГ опять начнет наносить удары в её сердце. Кровь может потечь по Парижу, Берлину, Лондону. На этот раз смерть придет из Ливии», — завершил Максим Шугалей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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