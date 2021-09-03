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Maneskin обвинили в срыве выступления Maruv в Москве
Общество
Maneskin обвинили в срыве выступления Maruv в Москве
maruvofficial.com  /  maruvofficial

Москва, 3 сентября. Популярная украинская певица Maruv за несколько минут до начала концерта отказалась выступать на разогреве у итальянской группы Maneskin.

Итальянские музыканты дали закрытый концерт в Москве 2 сентября. На разогреве у них должна была петь Maruv, отметила «Культуромания».

Как сообщил Telegram-канал Super со ссылкой на собственные источники, выступление артистки несколько раз срывалось. Организаторы неоднократно откладывали выход певицы на сцену, и в итоге Maruv отказалась петь на разогреве в самый последний момент, пишет телеканал «360». После чего артистка покинула концертную площадку. Maneskin обвинили в срыве выступления украинской исполнительницы в столице.

До этого разгорелся скандал из-за отказа Maneskin давать интервью журналисткам Ксении Собчак и Татьяне Мингалимовой. При этом у победителей Евровидения-2021 была договоренность с ведущими. Причина отказа неизвестна.

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