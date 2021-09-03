Юрий Лиза пожаловался на маленькую пенсию

Москва, 3 сентября. Российский музыкант Юрий Лоза оценил вероятность прибавки к пенсии. Артист сообщил, какую сумму выплат он получает от государства.

Автор народного хита «Плот» Юрий Лоза признался, что выплата в размере 10 тысяч рублей имеет для него значение, ведь его пенсия не так уж велика. Лоза раскрыл, какова сумма его выплат.

«Если бы я получал 16 миллионов [рублей], это бы не имело значения. Но моя пенсия — 16 тысяч [рублей]», — жалобу артиста передает «Вечерняя Москва».

Музыкант также рассказал, на какие нужды он готов потратить пенсионную выплату. Артист признался, что купил бы фрукты или овощи. Часть денег ушла бы на обновление некоторых предметов гардероба. Кроме того, средства ушли бы на топливо для машины, если ее владелец решит отправиться на море.

Недавно появились новые подробности суда между Юрием Лозой и Первым каналом. Пресс-служба суда сообщила об исковых требованиях от артиста.