Доля россиян с задолженностью по кредиту уменьшилась до минимума

Москва, 3 сентября. Доля должников, просрочивших платеж, достигла в России минимального показателя в истории наблюдения.

Для статистики используются займы, которые просрочены более чем на 90 дней. Учет ведет Центральный банк Российской Федерации. После сокращения доли на 0,1 процентного пункта было достигнуто значение в 4,5%, пишет REGNUM. Статистические сведения относятся к потребительским займам жителей РФ: эти средства используют не только для приобретения товаров длительного пользования.

Общий объем долгов россиян увеличился на 1,8%. Суммарный долг по кредитам всех жителей России составляет 22,6 триллиона рублей. ФАН ранее сообщал об изменении в структуре спроса на ипотечные кредиты в Петербурге. Жители Северной столицы сократили спрос на локальном рынке почти на треть в течение одного месяца.