Омбудсмен Титов назвал высокую ставку ЦБ негативным фактором для бизнеса

Москва, 3 сентября. Текущая денежно-кредитная политика Банка России становится препятствием для предпринимательства, полагает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он объяснил свою позицию и рассказал, как видит экономические последствия решений регулятора.

«Поддержание высоких ставок ЦБ приводит к тому, что рост умирает, он задушенный. Сейчас еще идет восстановительный рост после пандемии, но это не значит, что он продлится дальше, особенно если цена на нефть будет неустойчива», — отметил Титов.

Омбудсмен также призвал снизить налоги для бизнеса в России. Он уверен, что именно уменьшение налогообложения приведет к пополнению федерального бюджета. По словам Титова, около 20 миллионов человек вовлечены в теневой сектор экономики из-за тяжелого налогового бремени. На смену нынешней системе он предложил принцип «умного» налогообложения.