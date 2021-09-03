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Политолог Ищенко спрогнозировал конец произволу Украины во внешней политике
Политика
Политолог Ищенко спрогнозировал конец произволу Украины во внешней политике
Prt Scr youtube.com  /  Украина • РУ

Киев, 3 сентября. Действия украинского руководства на внешнеполитической арене обернутся неутешительным сценарием, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его словам, в Киеве напрасно полагают, что вертеть законами удастся еще длительное время. Украинские власти уверовали в свое всемогущество и не стесняются вытирать ноги о Конституцию страны, отметил Ищенко.

Руководство Украины принимает противоречащие главному закону страны решения, но однажды этому произволу настанет конец, констатировал политолог. Более того, неутешительный сценарий коснется и внешнеполитического курса, поскольку он напрямую зависит от внутреннего.

«Как известно внешняя политика – есть продолжение внутренней. И свои привычки, навыки внутриполитические, свою абсолютную уверенность, что они ухватили бога за бороду, они переносят во внешнюю политику», — объяснил Ищенко.

Ранее политолог прокомментировал неоднократный перенос визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению Ищенко, американские власти специально унижают украинского лидера, рассчитывая, что тот добровольно откажется от поездки в Вашингтон. Однако Белый дом не учел «холопского упорства» киевских властей, заключил эксперт.

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украина ищенко сценарий
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