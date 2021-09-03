Ливанский проповедник провел службу на АЗС ради ночующих в очередях людей

Бейрут, 3 сентября. Ливанский священнослужитель Али аль-Хосейн прочитал проповедь перед заправочной станцией в прибрежном городе Джийе в 30 км к югу от Бейрута. В службе приняли участие десятки автовладельцев, уже долгое время ожидающих своей очереди для покупки топлива. Аль-Хосейн заявил, что «привел мечеть к людям», многие из которых вынуждены ночевать в своих автомобилях, и раскритиковал власти страны за коррумпированность и бездействие.

«Цель службы в том, чтобы послать сигнал политическому классу, виновному в страданиях нашей нации», — сказал священник.

Длинные пробки на заправках в народе уже окрестили «очередями унижения». Многие люди берут с собой в автомобили еду и ноутбуки, чтобы скоротать время. В последние месяцы из-за дефицита топлива возле АЗС по всей стране все чаще возникают драки и перестрелки.

Lebanese cleric holds prayer in gas station amid fuel shortages #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/eNoOSVCP5A — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) September 3, 2021

Правительство Ливана уже дважды повышало ставку для закупок топлива, достигнув отметки в 8 000 ливанских фунтов за доллар. Это незначительно уменьшило дефицит, и в то же время конечная цена горючего выросла более чем на 60%. Плачевную ситуацию не исправили и рейды армии на автозаправки, конфисковавшие несколько миллионов литров дизеля и бензина, который торговцы купили по сниженным ценам и спрятали для перепродажи на черном рынке.

В прошлом месяце лидер «Хезболлы» Хасан Насралла сообщил о грядущих поставках топлива из Ирана. Это вызвало резкое недовольство Бейрута, который не желает роста популярности группировки. Обеспокоенность выразил и Вашингтон, так как покупки иранского горючего запрещены наложенными на Тегеран международными санкциями. Тем не менее премьер-министр Ливана Наджиб Микати признал, что альтернативного решения проблемы пока нет. США, ранее пообещавшие республике всестороннюю поддержку, также оказались в сложной ситуации — любое противодействие иранским поставкам будет расценено ливанцами крайне негативно и может привести к вспышке насилия.

2021-09-03 update regarding Iranian fuel for Lebanon:



- The first tanker (carrying fuel for the electric power grid) is now delayed. We spotted her on satellite imagery and shared it with our clients.



- Second tanker has departed Iran.



- Following up on third tanker.



Thx,

/TT pic.twitter.com/tfrGXfM4fM — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) September 3, 2021

Острый дефицит горючего, наряду с нехваткой продовольствия и медикаментов, стал следствием тяжелого финансового кризиса в Ливане, который резко усугубился после взрыва в порту Бейрута и последовавшей за ним отставки правительства.

С 2019 года ливанский фунт потерял более 90% стоимости, а разница между официальным и фактическим курсом валюты не позволяла рассчитываться с импортерами. При этом неспособность президента Ливана Мишеля Ауна и Микати договориться о составе нового кабмина не дает властям провести реформы, которые помогут стране выйти из кризиса и разблокируют транши международных финансовых организаций.