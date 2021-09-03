Министры США и Украины подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве

Киев, 3 сентября. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о подписании с США меморандума о коммерческом сотрудничестве.

Документ был подписан министром торговли США Джиной Раймондо и вице-премьером — министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексеем Любченко во время визита украинской делегации в Вашингтон.

«Документ нацелен на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США», — говорится в сообщении.

Киев и Вашингтон, согласно договоренностям, будут совместно разрабатывать и реализовывать коммерческие проекты, а также участвовать в госзакупках. Основное внимание уделят сотрудничеству в сферах энергетики, здравоохранения, кибербезопасности, а также обороне.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, эта встреча показала, что Киев стал для Вашингтона чем-то вроде чемодана без ручки.