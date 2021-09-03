Ряд телеканалов США проигнорировал разговор Байдена с бежавшим президентом Афганистана

Вашингтон, 3 сентября. Ведущие американские телеканалы отказались признавать скандал, который разразился из-за телефонной беседы президента США Джо Байдена с бежавшим главой Афганистана Ашрафом Гани.

CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC решили проигнорировать состоявшийся 23 июля разговор двух политиков. Беседа Байдена со сложившим полномочия президентом Афганистана оказалась скандальной новостью. Глава США в ходе разговора призвал коллегу укреплять ощущение стабильности в стране, несмотря на реальное положение дел.

Байден отметил, что борьба с движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) может идти не очень хорошо. Однако необходимо представить иную картину. Гани позднее предупредил американского коллегу о полномасштабном вторжении в Афганистан. Бежавший президент отметил, что Пакистан поддерживает талибов вместе с тысячами международных террористов.

«Пора двигаться вперед», — заявил ведущий CNN Дон Лемон и призвал критиков Байдена быть более снисходительными к главе государства.

Агентство Reuters представило содержание беседы двух лидеров. Главные телеканалы США избегают упоминания этого разговора. Ведущий MSNBC Крис Хейз опубликовал в Twitter пост о телефонной беседе Байдена и Гани, но лишь для преуменьшения значения скандала.

В Кремле ранее опровергли слухи о разговоре президента России Владимира Путина с бежавшим афганским коллегой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не общался с Гани.

1 Организация запрещена на территории РФ.