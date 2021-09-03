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Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
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Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
Весь мир
Парламент Эфиопии озвучит новый состав правительства 4 октября
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 3 сентября. Палата народных представителей огласила дату формирования нового правительства. Итоги всеобщих выборов огласят 4 октября.

При этом последний этап голосования пройдет в префектурах Сомали и Харари только 30 сентября, хотя изначально его планировали провести 21 июня. Касательно Тыграя информации до сих пор нет. Возможно, из-за сложившейся конфликтной обстановки его жители не примут участия в выборах.

Ситуация в проблемном штате остается критической. Гуманитарный кризис вынудил миллионы людей покинуть дома. Еще столько же человек оказались на грани голодной смерти.

Мировая общественность обеспокоена происходящими событиями. Совет Безопасности ООН собрал экстренное заседание и поднял тему эфиопского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила позицию Москвы касательно этого вопроса.  От лица правительства она заявила о необходимости враждующим сторонам прекратить огонь и перейти к дипломатическому решению разногласий.

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