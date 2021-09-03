Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 22:38
22:26
Весь мир
Миссия ООН осудила боестолкновения между группировками в Триполи
22:24
Общество
Беглов поручил выплатить преподавателям Петербурга по 10 тыс. рублей
22:09
Общество
Фальков объяснил непоступление выпускников с высокими баллами по ЕГЭ в вузы
22:00
Общество
Признак непорядка. Нелогичное — не объяснение. Колонка Анатолия Вассермана
21:51
Происшествия
Сотрудники своими силами потушили пожар в ИК-4, где сидит Ефремов
21:46
Политика
Захарова сравнила Украину с поджаривающейся на сковородке рыбой
21:40
Общество
Опытный грибник научил, как правильно собирать грибы и защищаться от зверей в лесу
21:39
Общество
Немцы изобрели велосипед без цепи, работающий по системе free drive
21:28
Общество
Прием заявок для участия в конкурсе «КапеллаFest-2021» стартовал на Ямале
21:24
Хорошие новости России
Художница отреставрировала старинные немецкие скамейки в Калининграде за свой счет
Все новости

ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
Весь мир
ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Владимир Малянов

Тобрук, 3 августа. Бойцы бригады «Тарик бен Зияд» Ливийской национальной армии (ЛНА) арестовали в южном районе Тамзуа члена ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, сконцентрировавшейся у города Таджура.

По информации военных, боевик по имени Али аль-Аджили планировал подорвать авиабазу Брак аш-Шати, поэтому ежедневно запускал квадрокоптер и собирал информацию. При террористе обнаружили комплект боеприпасов, телефоны, флешки, компьютер и другую технику.

Ранее в южном городе Зелла боевик подорвался на контрольно-пропускном пункте, где расположились силы 128-й пехотной бригады ЛНА. Военнослужащие не пострадали, но случившееся подтвердило сообщения о восстановлении контроля террористов над несколькими районами Триполитании и Феццана.

Вооруженные банды свободно передвигаются в городах Сабрата и Аз-Завия, поскольку получают поддержку и защиту от местных банд.

Об обострившихся конфликтах между группировками и возросшей активности боевиков предупреждал и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который в июне опубликовал документальный фильм о формировании новой зоны нестабильности в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru