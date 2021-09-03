ЛНА задержала готовящего нападение на ливийскую авиабазу Брак аш-Шати террориста ИГ

Тобрук, 3 августа. Бойцы бригады «Тарик бен Зияд» Ливийской национальной армии (ЛНА) арестовали в южном районе Тамзуа члена ячейки запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, сконцентрировавшейся у города Таджура.

По информации военных, боевик по имени Али аль-Аджили планировал подорвать авиабазу Брак аш-Шати, поэтому ежедневно запускал квадрокоптер и собирал информацию. При террористе обнаружили комплект боеприпасов, телефоны, флешки, компьютер и другую технику.

Ранее в южном городе Зелла боевик подорвался на контрольно-пропускном пункте, где расположились силы 128-й пехотной бригады ЛНА. Военнослужащие не пострадали, но случившееся подтвердило сообщения о восстановлении контроля террористов над несколькими районами Триполитании и Феццана.

Вооруженные банды свободно передвигаются в городах Сабрата и Аз-Завия, поскольку получают поддержку и защиту от местных банд.

Об обострившихся конфликтах между группировками и возросшей активности боевиков предупреждал и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, который в июне опубликовал документальный фильм о формировании новой зоны нестабильности в Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.